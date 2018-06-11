Zeynep Tandoğan: Yumruk yerken yalvardım

Evlililik aşamasında olduğu Hazım Körmükçü'den darp iddiasıyla şikayetçi olan Zeynep Tandoğan, şiddet gördüğü esnada yalvardığını söyledi.
Oyuncu Hazım Körmükçü ve televizyon spikeri Zeynep Tandoğan'ın ilişkisi şiddet nedeniyle sona erdi. Tandoğan nikâh masasına oturmak için gün saydığı Körmükçü'yü kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise şikayet etti. Zeynep Tandoğan, yaşadığı olayla ilgili Söylemezsem Olmaz programına konuştu.
“BANA GELDİĞİNDE ÖLÜ BİR ADAMDI”
Hazım Körmükçü ile 2017 yılında programına konuk olduğu dönemde tanıştıklarını söyleyen Tandoğan, ” Hazım Bey, eski eşinden 2 sene önce boşanmıştı. Maddi ve manevi anlamda dibe vurmuştu. O gülücükler saçan adam değildi. Ölü bir adam olarak gelmişti bana. Ben programıma geldiğinde evli olduğunu düşünüyordum. Arkasından boşandıklarını öğrendim. 2 aya yakın çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Arkasından da yavaş yavaş ilişkiye dönüştü. Tekrar ediyorum Hazım Bey'in o dönemde ciddi maddi sıkıntıları vardı. Ben ona elim yettiğince destek oldum.” dedi.