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Zeynep Tandoğan: Yumruk yerken yalvardım

Evlililik aşamasında olduğu Hazım Körmükçü'den darp iddiasıyla şikayetçi olan Zeynep Tandoğan, şiddet gördüğü esnada yalvardığını söyledi.

Magazin / 11 Haziran 2018 Pazartesi 11:00
Zeynep Tandoğan: Yumruk yerken yalvardım
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Oyuncu Hazım Körmükçü ve televizyon spikeri Zeynep Tandoğan'ın ilişkisi şiddet nedeniyle sona erdi. Tandoğan nikâh masasına oturmak için gün saydığı Körmükçü'yü kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise şikayet etti. Zeynep Tandoğan, yaşadığı olayla ilgili Söylemezsem Olmaz programına konuştu. 

“BANA GELDİĞİNDE ÖLÜ BİR ADAMDI”

Hazım Körmükçü ile 2017 yılında programına konuk olduğu dönemde tanıştıklarını söyleyen Tandoğan, ” Hazım Bey, eski eşinden 2 sene önce boşanmıştı. Maddi ve manevi anlamda dibe vurmuştu. O gülücükler saçan adam değildi. Ölü bir adam olarak gelmişti bana. Ben programıma geldiğinde evli olduğunu düşünüyordum. Arkasından boşandıklarını öğrendim. 2 aya yakın çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Arkasından da yavaş yavaş ilişkiye dönüştü. Tekrar ediyorum Hazım Bey'in o dönemde ciddi maddi sıkıntıları vardı. Ben ona elim yettiğince destek oldum.” dedi. 


Hazım Körmükçü nişanlısını bu hale getirdi “NİKAHIMI İPTAL ETTİM”

İlk şiddeti Nisan ayında yaşadığını iddia eden Tandoğan, bu olay ardından ilişkisini bitirdiğini anlattı. Hazım Körmükçü'nün pişman olduğuna yönelik mesajları ardından barıştıklarını anlatan Tandoğan “Barışırken herkes uyarmıştı ama dinlemedim. Kalbimle hareket ettim.” dedi. Fenerbahçe Kongresi nedeniyle nikahını iptal ettiğini söyleyen Tandoğan, son şiddet olayını ise şöyle anlattı:

“AĞZIM BURNUM GİTTİ”

Son 10 gün içerisinde kanımda ciddi bir demir eksikliği çıktı. Ciddi anlamda bir halsizlik yapıyor bu, ayakta duramıyorum. Bu dönemde Hazım Bey'in bana destek olmasını bekledim. Fakat bu desteği göremeyince biraz kırılmıştım ona. Arkasında TRT ile yaptığı sözleşme gereği İzmir'de yaşaması gerekecekti. Madem biz evleniyoruz, büyün kararlarımızı birlikte alacağız. Buradan bir konuşma başladı aramızda ve Hazım Bey'in bana bir hakareti oldu. Ben de bunun üstüne “Adam gibi davran. Bugüne kadar seni her anlamda destekledim. “ dediğim için ağzım burnum gitti. Ben yalvardığımı biliyorum.

Söylemezsem OlmazBeyaz TvHazım KörmükçüKadına Şiddet


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