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Nusret'in eşeğe binme görüntüleri

Nusret Gökçe, Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliyenin açılışını gerçekleştirdi. Nusret’in açılış öncesi eşeğe binme görüntüleri büyük ilgi gördü.

Magazin / 11 Haziran 2018 Pazartesi 12:11
Nusret'in eşeğe binme görüntüleri
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Nusret Gökçe, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliyenin açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda memleketini gezerek hasret gideren Nusret Gökçe, Paşalı köyü yaylasında sürü otlatanların yanına çıktı. Sürü içerisinde bulunan eşeğe binen fenomen Nusret, hoş ve samimi görüntüler oluşturdu.

Nusret Gökçe, eşeğe binme videosunu sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

FenomenSosyal MedyaNusret Gökçe


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