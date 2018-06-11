Hazal Kaya'dan Türk Hava Yolları'na tepki

Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Türk Hava Yolları'na sert tepki gösterdi.



Biletini ileri bir tarihe almak isteyen Hazal Kaya karşılaştığı durumu sosyal medya hesabından şikayet etti.



Türk Hava Yolları'nın biletini 4 gün ileri almak için iki katı ücret istediğini iddia eden ünlü oyuncu, bir de üstüne küstahlık yapmak hangi büyük kuruma yakışır merak ediyorum? ifadelerini kullandı.



biletimi 4 gün ileri almak için iki katı ücret istemek,bir de üstüne küstahlık yapmak hangi büyük kuruma yakışır merak ediyorum? @TK_TR — Hazal Kaya (@HazalKaya110) 11 Haziran 2018