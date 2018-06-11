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Bengü'den ayrılık iddiasına yanıt

Bengü bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile ayrıldı iddiasına cevap verdi...

Magazin / 11 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
Bengü'den ayrılık iddiasına yanıt
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Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü'nün genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Bengü bu iddiaya Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yanıt verdi.  

DÜĞÜN TARİHİ VERDİ

Ayrıldılar haberini görünce bakakaldığını söyleyen Bengü 'Elim ayağım boşaldı rüya mı görüyorum acaba dedim. Dün hatta kadir gecesi diye oruç tuttuk beraber iftar yaptık... Sabah rutin konuşmamızı yaptık.. Bir baktım böyle bir haber. Bunun arkasını da öğrenmek istiyorum kim böyle sormadan etmeden böyle bir şey yazar. İnsan bir sorar böyle bir şey var mı? diye. Hatta biz yarın otelimize gidip düğün toplantımızı da yapacağız. 29 Ağustos'da evleniyoruz' dedi.  

Söylemezsem OlmazBengüBeyaz Tv


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