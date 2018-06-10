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Seren Serengil'den çok ağır mesaj

Seren Serengil isim vermeden Hürriyet yazarı Onur Baştürk'e çok ağır ifadelerle yüklendi.

Magazin / 10 Haziran 2018 Pazar 14:31
Seren Serengil'den çok ağır mesaj

Hürriyet gazetesi yazarlarından Onur Baştürk, bügünkü köşe yazısında Seren Serengil ve Yaşar İpek'in “Beni Benimle Bırak” parçasını seslendirmelerine tepki göstermiş 'Neden ki? Ya da: Ne gerek vardı ki?' diye sormuştu.

Onur Baştürk'ün bu çıkışına Seren Serengil'den çok ağır bir karşılık geldi. İnstagram hesabından isim vermeden Hürriyet yazarına yüklenen Serengil, 'Bizlere özenip olmayan sesinle albüm yaptım. Gerek var mıydı? Yoktu ama yaptın. Ne bir nota bilgin ne müzik eleştirmenliği yapabilecek herhangi bir eğitimin var mı, yok. Anca gece kulüplerinde beleş içki içip skandallara imza atan tiplere yağcılık yapan gereksiz bir döneksin canım Hürriyet gazetemde. Yeter ki ONURsuz olsun artık o köşe' mesajını paylaştı.


Seren Serengil


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