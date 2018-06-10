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Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili samimi açıklamalar

Dünyaca ünlü manken sevgilisi Adriana Lima ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Metin Hara, Türkiye'de karşılaştıkları bazı durumlara isyan etti.

Magazin / 10 Haziran 2018 Pazar 14:27
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili samimi açıklamalar

Habertürk ekranlarında yayınlanan Dilara Koçak'la Hayata Renk Kat programına konuk olan Yazar Metin Hara, dünyaca ünlü manken sevgilisi Adriana Lima ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İnsanların ilişkisine tepki göstermesini garip karşıladığını belirten Metin Hara, 'Beni hiç tanımayan bir insan, karşımdaki insanı hiç tanımıyor, bizimle hiç aynı ortamda bulunmamış ve benim özelimi benden daha iyi biliyor.  O nedenle bana komik geliyor, biraz da hadsizlik geliyor' şeklinde konuştu.

Hara şöyle devam etti:

'Sonuçta unutmamak gerekiyor ki; ben bazı özelleri hiç bir zaman söylemedim. Burada o kişinin güvenliği ile ilgili sıkıntılar yaşadım ve bu durumlar bütün dünyaya iletildi; bizim elimizde olmayan şekilde. Gittiğimiz otele kameralar sokuldu, arabamıza çarpıldı, özel alanımıza girildi, yine bugün tamamen hikaye bir kurgu yapıldı... Karşımızdaki insanın da itibarını incitmeden, bütün dünyada böylesine itibar zorlayıcı iddiaların hiç yaşanmaması ve hoşgörü diyarı dediğimiz Türkiye'de bunun yaşanması Türk halkını doğru tanıtmadı.

Bir kadını, çocuklarını, iyiliğe emek vermiş insanın 17 senedir süren kariyerini tehlikeye atmaya değmez.

Adriana LimaMetin HaraKoçakTürkiyeHabertürk


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