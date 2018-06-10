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Burak Kut'tan taciz itirafı

Son zamanlarda gündemde olan taciz haberleri hakkında konuşan Burak Kut, "Konserlerimde defalarca taciz edildim" dedi.

Magazin / 10 Haziran 2018 Pazar 15:14
Burak Kut'tan taciz itirafı

Posta'dan Bekir Saçar'a konuşan Burak Kut, kadın hayranları tarafından yaşadığı taciz hakkında 'Erkekler de taciz ediliyor ama çok konuşulamıyor. Defalarca konserlerimde taciz edildim' dedi.

ERKEKLERDE TACİZ EDİLİYOR AMA KONUŞULMUYOR

Toplumda erkeklerinde taciz edildiğini söyleyen Burak Kut sözlerine şöyle devam etti: 'Erkekler de taciz ediliyor ama çok konuşulamıyor. Eskiden evinden kaçıp kapıma dayanan kadınlar oldu.

'SANAL OLARAK SOFRALARINDA BENİM OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR'

Bir kızı evine geri götürüp ailesinden dayak yeme tehlikesi atlatmışlığım bile oldu, babası beni odunla kovaladı. Bir psikolog arkadaşım bana, 'Burakcığım, seninle ilgili takıntı geliştiren hastalar var' demişti. Akşamları sanal olarak sofralarında olduğumu düşünüyor, sofraya bir tabak daha koyup, 'Burakcığım sen de alır mısın?' diyorlarmış. Duvarındaki resmim yırtılınca sinir krizi geçirenler...

KONSERLERDE DEFALARCA TACİZ EDİLDİM

Konserlerde defalarca elle taciz edildim. Tutkulu bir kadın hayran kitlesine sahibim. 'Kimbilir kaç kadınla ilişkiye girmişsindir?' diye çok soruldu bana. Konserlerdeyken hayranlarımla münasebetim olmamasına özen gösterdim. Sizi izlerken eriyen insanlar var. 'Bu kadar abartmayın, hayranlık geçici' dediğim çok kardeşim vardır. Bakış açım bu.'

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