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Ahmet Hakan'dan Talat Bulut yorumu

Tacizle suçlanan 'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncu Talat Bulut’la ilgili bir tepki de Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Magazin / 10 Haziran 2018 Pazar 09:39
Ahmet Hakan'dan Talat Bulut yorumu

Son günlerde taciz iddiaları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut'la ilgili bir yorum da Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Talat Bulut'un savunmalarını ele aldı. Bulut'un savunmalarıyla hiç güven vermediğini söyleyen Ahmet Hakan, 'Tepkileriyle iddiaları haklı çıkarıyor gibi' dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:


TALAT BULUT'A DAİR

- Bakış açısıyla... Kendini yalanlıyor gibi.
- Savunmalarıyla... Hiç güven vermiyor gibi.
- Tepkileriyle... İddiaları haklı çıkarıyor gibi.
- Meydan okumalarıyla... Hiç ikna edemiyor gibi.

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Talat Bulut


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