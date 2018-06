Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Tuncay Şanlı, 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu. Sayım, 9 aylık hamileydi.



Ancak eski futbolcunun dün spor spikeri Seyhan Şaşko ile ele ele görüntülenerek hamile sevgilisine ihanet etti.



ŞANLI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Müvekkilerim Seyhan Şaşko ve Tuncay Şanlı hakkında gerçek dışı, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haksız ve hukuka aykırı yayınlarla bir algı operasyonu hedeflenmektedir. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki, her iki müvekkilimiz de son derece saygın, yaptıkları işlerle kamuoyunca sevilen bireyler olup, toplum değerlerlerine, genel ahlak ilkelerine ve pek tabi ki hukuk düzenine saygılı olup bu bilinçle hareket eden insanlardır. Her ikisi de bekar ve sağlıklı olan müvekkillerin, birliktelikleri bilinçli bir şekilde zan altında bırakılmaya çalışılmaktadır.



Önemine binaen kamuoyunun dikkatine sunulması gereken en önemli husus müvekkil Tuncay Şanlı'nın dünyaya gelecek olan evladının ileride bu haberleri okuyarak zarar görmesinin önüne geçilmesi gereğidir.



'SEYHAN ŞAŞKO İLE İLİŞKİSİNİ UZUN SÜRE GÖZLERDEN UZAK SÜRDÜRMÜŞTÜR'



Bu cümleden hareketle şüphesiz ki Tuncay Şanlı, ayrılmış olduğu eski kız arkadaşının hamile olduğunu an itibariyle, ayrılmış bir erkek olarak yaşanacak zorlukların bilincinde, yapabileceklerinin en iyisini yapmıştır/yapmaya devam etmektedir. Müvekkilimiz hamilelik sürecine tüm kararlara saygın davranmış ve kendisine gelen her türlü talebe karşılık vermeye çalışmıştır. Bu amaçla uzun süredir birliktelik yaşadığı diğer müvekkil Seyhan Şaşko ile ilişkisini gözlerden uzak sürdürmüştür.



Dikkat edilirse, müvekkil Tuncay Şanlı ve eski kız arkadaşının hamilelik anında birlikte olduklarına dair tek bir resimleri dahi bulunmamaktadır. Zira mevcut hamilelik ayrılık dönemine denk gelmiş olup, müvekkil sürdürebilme ihtimali olmayan ilişkisini, sırf doğacak çocuk için yeniden başlatmak istememiştir. İşbu durum son derece anlaşılabilirdir. Ancak bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için müvekkil Tuncay Şanlı, üzerine düşen her şeyi yapmıştır/yapacaktır.







Duymayan Kalmasın'a konuşan Melis Sayım konuyla ilgili şunları söyledi: “Beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor. Evlilikle alakalı bir şeyim de yok. Tuncay'ı zan altında bırakmam istemem. Seyhan Şaşko ile konuşmadım. Sadece sabah fotoğrafları görünce teşekkür mesajı attım. ‘Doğuma 4 gün kala bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim' dedim. Şuan tek düşündüğüm oğlum. Zaten Tuncay ile görüşmüyorduk. Ailesiyle aram çok iyi.







Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok iyi insanlar. İlk duyumları alıp Tuncay'a sorduğumda ‘kesinlikle böyle bir şey yok, Seyhan sadece iş arkadaşım. İstediğin gibi ispatlarım' dedi. Çok güzel bir şekilde ispatladı zaten.”



Tuncay daha önce doğuma geleceğini söylemişti. Onun da çocuğu. Gelmek isterse tabii ki gelecektir. Çocuğun adını ‘Ömer' koyacağım. Fikrimi Tuncay'a da söyledim. ‘İstediğini koyabilirsin' demişti…







Hatırlanacağı gibi Tuncay Şanlı, dört ay önce Çubuklu'daki bir mekanda spor spikeri Seyhan Şaşko'yla görüntülenmişti.