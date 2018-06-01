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Şarkıcı Aydın'ın büyük değişimi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı Aydın, son fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Şarkıcın son görüntüsü takipçilerini adeta şoke etti.

Magazin / 01 Haziran 2018 Cuma 15:48
Şarkıcı Aydın'ın büyük değişimi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı Aydın, son fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Aydın'ın yoruma kapattığı fotoğraftaki değişimi görenleri şaşırttı. Aydın için kimi 'fotoşoplu' dedi, kimi de 'estetik yaptırmış' iddiasında bulundu.

Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçirmiş, yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: 'Yüzüme enjekte edilen dolgular alerji yaptı. Yüzüm morardı. Yüzümdeki kan dolaşımında sorun yaşıyorum. O yüzden yüzüm şiş duruyor.'








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