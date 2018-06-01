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Gonca Derin: Ebru Şallı sevgilisi Uğur Akkuş'tan dayak yedi

Evli işadamı Uğur Akkuş'la birliktelik yaşayan Ebru Şallı hakkında şaşkına çeviren iddia ortaya atıldı. İddia, Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den geldi

Magazin / 01 Haziran 2018 Cuma 15:25
Gonca Derin: Ebru Şallı sevgilisi Uğur Akkuş'tan dayak yedi

Gonca Derin, kendisini Ebru Şallı ile aldatan, eşi Uğur Akkuş hakkında 'kendisini darp ettiğini ve ölümle tehdit ettiği' gerekçesiyle dava açtı ve mahkeme Akkuş'a 2 yıl hapis cezası verdi. Derin, mahkeme kararını da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

Gonca Derin son olarak Ebru Şallı hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya attı.



Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Derin'e, bir takipçisinden, 'Hiç sevinmem böyle kararlara ama hiç de üzülmedim. Ama öyle umursamaz öyle pervasız ki paylaşımları. Parmaklıklarla pİlates yaparken, bir pazar günü koğuşta kırmızı gülleriyle 'musmutlu haftasonları' yaşayacak diye korkuyorum yahu' mesajı geldi. Ebru Şallı'ya gönderme yapılan bu yoruma Gonca Derin'den cevap geldi, 'Çok fena dayak yemiş Uğur'dan bakmayın siz. Çıkamıyor işin içinden' mesajını yazdı. Derin'in bu paylaşımı 'Ebru Şallı dayak mı yedi?' sorularını akıllara getirdi.










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