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Songül Öden: Sokaktaki dil değişmeli

Songül Öden, Hello! dergisine röportaj verdi. 2012’den bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’yla birlikte kadın hakları ve çocuklar üzerine çalışmalar yapan oyuncu, şiddet konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Magazin / 31 Mayıs 2018 Perşembe 15:57
Songül Öden: Sokaktaki dil değişmeli

ÜNLÜ oyuncu Songül Öden, Hello! dergisindeki röportajında kadına yönelik şiddet hakkında konuştu: “Kadına yapılan baskıcı, ayrımcı uygulamalar ve şiddet, bugün hem Türkiye’nin hem dünyanın birinci meselesi. İstatistikler de gösteriyor ki şiddeti hep en yakınlarımızdakiler uyguluyor. Canım dediklerimiz, selam verdiklerimiz, aile kurduklarımız, işyerindeki arkadaşlarımız. Düşünülenin aksine de eğitim seviyesi düşük olanlardan gelmiyor sadece şiddet. Okumuş okumamış, profesör, hukukçu fark etmiyor, bütün statüleri kapsayan bir şiddet refleksi var.”

KÜFRÜN ÖZNESİ

Öden, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı: “Bu yıl Amerika’da medya sektöründeki kadınlar uğradıkları tacizleri ve tecavüzleri itiraf etti. Bu konu hakkında çok konuşuldu. Kadınların birbirine destek olması birinci kural. Erkek egemen şiddetin tetikçisi ve suç ortağı olmamaları çok önemli. Bir de sokakta hâlâ kadın, küfrün öznesi. Sokaktaki dili değiştirmek gerekiyor. Dikkat edin, cinsel içerikli ağır bir suç işlemiş kişiye toplum dersini yine annesi ve kız kardeşi üzerinden küfür ederek veriyor. Bu o kadar yerleşmiş ki, adeta bir lisan halini almış. Herkesin ağzında bir anne, kız kardeş küfür edebiyatı. Ne acıdır ki, bu dil kabul görüyor.”

Songül ÖdenProfesörİtirafKız Kardeş


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