Seren Serengil Tuncay Şanlı'ya isyan etti, gözyaşlarını tutamadı

Tuncay Şanlı 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu. Ancak eski futbolcu, dün spor spikeri Seyhan Şaşko ile ele ele görüntülenerek hamile sevgilisine ihanet etti. Doğuma 4 gün kala Melis Sayım ihanetle sarsıldı.



Tuncay Şanlı, 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu. Sayım, 9 aylık hamileydi.



Ancak eski futbolcunun dün spor spikeri Seyhan Şaşko ile ele ele görüntülenerek hamile sevgilisine ihanet etti.



'ALLAH'A HAVALE ETTİM'



Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan Tuncay Şanlı'nın sevgilisi Melis Sayım, canlı yayında olay açıklamalarda bulundu. Programın yorumcusu Seren Serengil, sinirlerine hakim olamadı, gözyaşlarına boğuldu.



Pazartesi günü doğum yapacağını belirten Sayım, 'Şu an tek düşündüğüm oğlum, onlari beni ilgilendirmiyor. Tuncay ile bu konuyu konuşmadım, sadece mesaj yolladım 'Doğuma 4 gün kala böyle bir şeyle karşıma çıktığın için teşekkür ederim' dedim. Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.



Melis Sayım, 'Tuncay'a Seyhan Şaşko'yu sorduğumda sadece iş arkadaşım, ispatlarım demişti' dedi.



SEREN SERENGİL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



'Bunları Allah'a havale ediyorum' diyen Serengil, '9 aylık çocuğunu beklediğin bir kadın var. Diyelim ki; artık onu sevmiyorsun; yanındaki kadın şu kızın doğumunu bekleyemedi mi gazetecilere haber vermek için. Hiç mi acımıyor bu kıza. Ayıp denen bir şey var, vicdan denen bir şey var. Al senin olsun tepe tepe kullansın seni. Ama yazık yani bu kıza. Bir mağaza işletiyor ailesine bakıyor, kendisine bakıyor, senden bir istediği olmadı bugüne kadar. Ama bu kadar da can acıtılmaz' şeklinde konuştu.



'VİCDANSIZ KADIN'



Gözyaşlarını tutamayan Serengil şöyle devam etti:



'Kadın gittiği yerlerde bütün gazetecilere haber veriyor; al senin olsun. Hırsla bu görüntüleri servis ettiriyor. Bu savaşı sen mi kazandın? Kazanmadın. Bütün kadınların nefretini kazandın. Doğuma giden bir kadını ailesine, arkadaşlarına rencide etmeye çalışan vicdansız bir kadın olarak tanıdı seni Türkiye. Bekleseydin! Melis istemiyor Tuncay'ı merak etme.'







