Seda Sayan'dan Yusuf Güney'e cevap

Seda Sayan'ın programına konuk olan şarkıcı Yusuf Güney, program boyunca birçok saygısızlığa göz yumduğunu söyleyerek Instagram hesabından Sayan ve ekibine ağır sözlerle yüklenmişti.



Instagram hesabından adının yanlış yazıldığı videodan bir fotoğraf paylaşan Güney, 'Şimdi bu yazacaklarımı iyi okuyun Seda Sayan ve televizyonculuktan programcılıktan anlamayan akılsız ekibi.' ifadeleriyle sert eleştirilerde bulunmuştu. Yusuf Güney'e Seda Sayan'ın cevabı gecikmedi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Seda Sayan şunları söyledi:



'Yusuf'ın dediklerine şaşırdım. İki ay önce teşekkürler ederek ayrıldığı programın dün tekrarı verildi. Evet bir hata yapılmış. KJ'yi yazan arkadaşımız bir hata yapmış. Ama eleştirisinde çok ayıp ve saygısızlık yapmış. Üslubunu hiç beğenmedim. Yusuf gibi bir çocuğa hiç yakışmadı. Benim ekibim akılsız değil. Giderken teşekkür ettin sen benim ekibime. Ayıp etti. Yanlış aktarılmış çocuğa. Ben bin kere teşşekkür ettiği programa hakaret etmesine takıldım.



