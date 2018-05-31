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Niran Ünsal Ünyelileri coşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 7. Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede şarkıcı Niran Ünsal, Ünyelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin / 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:00
Niran Ünsal Ünyelileri coşturdu

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan Niran Ünsal, "Burası Karadeniz Bölgesi ve benim eşim de Giresunludur. Bu akşam Ünye’nin benim için hem özel bir anısı var hem de Karadeniz insanının Türkiye’de ayrı bir yeri var. Biliyorsunuz ki 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz olayında yüzlerce şehit verdik. Sizler burada, bizler ise İstanbul’da o kara geceyi birlikte yaşadık. O günlerde yeni çıkardığım ’Eyvallah’ isimli albümümü sizlerle paylaşacağım" dedi.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, "Öncelikle böyle bir gecede bizleri yalnız bırakmayan değerli halkımıza teşekkür ediyoruz. Buradan bütün Ünyelilere şunu söylemek isteriz: Ünye Belediyesi tarafından gerçekleştireceğimiz büyük Ünye iftarına herkesi bekliyoruz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın da katılacağı iftar programımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Seslendirdiği şarkılarla binlerce kişiyi mest eden Ünsal, sahne performansıyla dikkat çekti. Albümünde yer alan şarkıları seslendiren Ünsal, Ünyelilerden uzun süre alkış aldı. Konser sonunda ise Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Eren ve Emrah Yılmaz, ünlü şarkıcıya plaket ve çiçek hediye etti.

Niran Ünsal


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