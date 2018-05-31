İdil Fırat'tan kafaları karıştıran Mert Fırat yanıtı!

Mert Fırat ile aşk yaşadığı konuşulan İdil Fırat, Etiler’de görüntülendi. İdil Fırat'ın muhabirlerin Mert Fırat ile ilgili sorularına verdiği yanıt kafaları karıştırdı.
İdil Fırat, muhabirlerin Mert Fırat sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı.
Mert Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir'le ayrıldığı, rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı konuşulurken İdil Fırat'la objektiflere yakalanmıştı.
Sosyetik güzel önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
Basın mensuplarını görünce panikleyen ve koşar adım aracına binen Fırat, “Mert Bey'le ilişkiniz hayırlı olsun” temennilerine,“Teşekkür ederim” diye yanıt vererek kafaları iyice karıştırdı.