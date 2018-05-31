Beyaz Gazete Ana Sayfa

İdil Fırat'tan kafaları karıştıran Mert Fırat yanıtı!

Mert Fırat ile aşk yaşadığı konuşulan İdil Fırat, Etiler’de görüntülendi. İdil Fırat'ın muhabirlerin Mert Fırat ile ilgili sorularına verdiği yanıt kafaları karıştırdı.

Magazin / 31 Mayıs 2018 Perşembe 10:59
İdil Fırat'tan kafaları karıştıran Mert Fırat yanıtı!

İdil Fırat, muhabirlerin Mert Fırat sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı.

Mert Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir'le ayrıldığı, rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı konuşulurken İdil Fırat'la objektiflere yakalanmıştı.

Sosyetik güzel önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Basın mensuplarını görünce panikleyen ve koşar adım aracına binen Fırat, “Mert Bey'le ilişkiniz hayırlı olsun” temennilerine,“Teşekkür ederim” diye yanıt vererek kafaları iyice karıştırdı.

Gökçe Bahadırİdil FıratMert Fırat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar