İdil Fırat'tan kafaları karıştıran Mert Fırat yanıtı!

Mert Fırat ile aşk yaşadığı konuşulan İdil Fırat, Etiler’de görüntülendi. İdil Fırat'ın muhabirlerin Mert Fırat ile ilgili sorularına verdiği yanıt kafaları karıştırdı.