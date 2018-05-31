'Dusko Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı' iddiası!

Emina Sandal'ın gizli aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, trajikomik bir habere daha imza attı. Sırbistan'daki Express gazetesi, Dusko Tosic'in eşi Jelena'yı Aslı Enver'le aldattığını yazıp 'Pes' dedirtti.







Mustafa Sandal'la boşanmak üzere olan Emina Sandal'ın eski aşkı Marko Miskovic'e döndüğünü iddia eden Sırp basını, sınırı yine aştı!







Sırp basını, Murat Boz'la geçen ay ayrılan Aslı Enver'in Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic'le yasak aşk yaşadığını iddia ederek 'Yok artık!' dedirtti.



Eşinin adının güzel oyuncuyla anıldığını gören Jelena Karleusa da bu komik iddiaya gülmekle yetindi.







Jelena Karleusa'ya yakın bir kaynak bu iddiayı ortaya atan 'Express' isimli gazeteye iddianın trajikomik olduğunu şu sözleriyle dile getirdi:



'İki kızı olan Jelena Karleusa ile Dusko Tosic, 10 yıllık evliliklerinde öylesine mutlu ki seyahat için ayrı kalsalar da birbirlerine güvenleri tam.'







Bu arada bu trajikomik iddiayı ortaya atan Sırp basını, Aslı Enver ve Dusko Tosic arasındaki dedikodunun Türk basınında yer aldığı yalanını yazarak da ofsayta düştü!



Aslı Enver'le Dusko Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti.





