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Ali Eyüboğlu ve Buse Varol'un Türkçe gerginliği

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına Ali Eyüboğlu ile Alişan'ın eşi Buse Varol arasındaki Türkçe gerginliği damga vurdu.

Magazin / 31 Mayıs 2018 Perşembe 12:33
Ali Eyüboğlu ve Buse Varol'un Türkçe gerginliği
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Söylemezsem Olmaz yorumcusu Ali Eyüboğlu ile Alişan'ın eşi Buse Varol arasındaki Türkçe gerginliğinde ikinci perde yaşandı.Bugünkü programa telefon bağlantısıyla katılan Buse Varol, 'Babam yaşındaki birisine kesinlikle saygısızlık yapmadım' dedi. Programın magazin programı olduğunu söyleyen Varol, 'Orası eğitim kurumu değil' dedi.

Haddini aşmadığını savunan Varol ile 'Aynı dili konuşmuyoruz' diyen Ali Eyüboğlu arasındaki tansiyon ilerleyen dakikalarda ise yükseldi. Eyüboğlu, 'İzleyiciler aynı alfabeyi konuştuğumuz halde aynı dili konuşmadığımızı anlamışlardır. Buse Varol'un programa format atma çalışması çok enteresan geldi bana. Hayırlı işler diliyorum' dedi.

Eyüboğlu, şöyle konuştu: Ben bu konuda konuşmak istemiyordum. Pişman değilim. Sizin hakkınızda son yorumum olacaktır. Aynı dili konuşmadığımız için haayatınızda başarılar diliyorum. Bu üslubu kullanmaya devam edin. Sen orada 'Burası ders programı mı?'... Bana işimi öğretiyorsun üstelik. 

Öte yandan Varol, bu sözler kimseyi hedef almadığını söyleyerek ardından özür diledi. 

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