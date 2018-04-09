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Yasmin Erbil, oyuncu sevgilisiyle yakalandı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sürpriz bir aşka yelken açtı. Erbil sevgilisi Anıl Tetik'le Bebek'te eğlence çıkışı yakalandı

Magazin / 09 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
Yasmin Erbil, oyuncu sevgilisiyle yakalandı!

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren kızı Yasmin Erbil, oyuncu Anıl Tetik'le sürpriz bir aşka yelken açtı.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Yasmin Erbil, oyuncu Anıl Tetik'le önceki gece Bebek'teki bir mekandaydı. Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen ikili, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Gazetecilerin olmadığı bir anı kollayan ikili, mekândan çıktıkları an patlayan flaşlar sonrası büyük panik yaşadı.



YASMİN YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Tetik endişeli haliyle dikkat çekerken Erbil, başını öne eğerek saçıyla yüzünü saklamaya çalıştı. İkili, hızlı adımlarla yakışıklı oyuncunun spor otomobiline bindi. Tetik, saçları ve emniyet kemeriyle yüzünü saklamaya çalışan sevgilisi Erbil'in, “Bas gaza aşkım” talimatıyla gecenin karanlığında gözden kayboldu.


AltuntaşYasmin Erbil


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