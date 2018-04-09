Ünlü besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin kalp krizi geçirdi

“Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen şarkının bestecisi ve en son Tarkan'ın söylediği “Beni Çok Sev” şarkısının gerçek bestecisi olarak gündeme gelen Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi. Tekin'in kalp krizi geçirdiğini ses sanatçısı Onur Akay Twitter adresinden duyurdu.



Akay, “Arabesk müziğin duayen bestecilerinden Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi ve evine yakın bir hastaneye kaldırıldı. Orada yeterli ekipman bulunmayınca, başka bir hastaneye kaldırıldı. 2 damarına balon uygulanan ve stend takılan Tekin, yoğun bakıma alındı.” yazarak Tekin'in hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.



1955 yılında İzmir'de dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Cengiz Tekin'in şarkılarını, Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi çok sayıda ünlü sanatçı okudu.

Ayrıca yedi filmde de başrol oyunculuğu yapan Tekin, “Yaktın Beni Dünya” filmiyle Anadolu'da adından söz ettirmişti. Bir dönem İbrahim Tatlıses'in çektiği kliplerin ve “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlenen Cengiz Tekin'in, “Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen bestesi, plakları ve albümleri bulunmaktadır.

