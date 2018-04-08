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Highway'de Burcu Esmersoy rüzgarı

Türkiye’nin başarılı sunucularından Burcu Esmersoy, Highway Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

Magazin / 08 Nisan 2018 Pazar 17:20
Highway'de Burcu Esmersoy rüzgarı

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, magazin dünyasının ünlü isimlerinden Burcu Esmersoy'u düzenlediği etkinlikle sevenleriyle buluşturdu. Programdan saatler önce alışveriş merkezini dolduran vatandaşlar, Burcu Esmersoy'un gelmesiyle birlikte cep telefonlarını çıkararak fotoğraf ve video çektiler.

Etkinlikte sevenleriyle karşılıklı sohbet eden ve merak edilen soruları cevaplayan güzel sunucu, güzellik yarışmasıyla birlikte değişen hayatından ve mesleğinden bahsetti. Spora olan ilgisi ile de konuşan Esmersoy, ‘hangi takımlısınız' sorusuna ‘Galatasaray' diyerek cevap verdi.

Etkinlik Burcu Esmersoy'un sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Burcu Esmersoy


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