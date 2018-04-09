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Bayrampaşa'da Burak Kut rüzgarı esti

Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Burak Kut, sevilen şarkılarıyla Bayrampaşalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Down sendromlu çocukların Burak Kut ile birlikte şarkı söylediği konser renkli görüntülere sahne oldu.

Magazin / 09 Nisan 2018 Pazartesi 16:55
Bayrampaşa'da Burak Kut rüzgarı esti

Bayrampaşa Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinliklerinin ilk konseri Burak Kut ile başladı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde konser veren Türk pop müziğinin sevilen ismi Burak Kut, Bayrampaşalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. “Yaşandı bitti”, “Heyecanlıyım”, “Bebeğim” şarkılarıyla dinleyicileri zaman zaman 90’lı yıllara götüren Burak Kut’a çok sayıda Bayrampaşalı hayranı da tempo tutarak eşlik etti.

Down sendromlu çocukların Burak Kut ile birlikte şarkı söylediği konser renkli görüntülerle sona erdi.

Burak Kut


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