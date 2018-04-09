Bayrampaşa Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinliklerinin ilk konseri Burak Kut ile başladı.



Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde konser veren Türk pop müziğinin sevilen ismi Burak Kut, Bayrampaşalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. “Yaşandı bitti”, “Heyecanlıyım”, “Bebeğim” şarkılarıyla dinleyicileri zaman zaman 90’lı yıllara götüren Burak Kut’a çok sayıda Bayrampaşalı hayranı da tempo tutarak eşlik etti.



Down sendromlu çocukların Burak Kut ile birlikte şarkı söylediği konser renkli görüntülerle sona erdi.