18 yaşına giren Aleyna'nın ilk işi

28 Mart'ta 18 yaşına giren Aleyna Tilki, reşit olur olmaz kendine banka hesabı açtı.



PARASINI KENDİ HESABINA TRANSFER ETTİ



Posta Gazetesi'nin haberine göre; Aleyna Tilki, 2016 yılından itibaren kazanıp biriktirdiği paraları annesinin hesabından kendi hesabına transfer etti.



ARTIK KENDİSİ YÖNETECEK



Müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan genç popçunun, bundan böyle parasını kendi yöneteceği belirtildi.





