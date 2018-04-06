Yeşim Salkım ve annesinden 'Hatay' tartışmasına sert tepki

Başta Demet Akalın olmak üzere Hatay'daki sınır birliklerini ziyaret eden ünlüler arasında yer almayan sanatçılar çağırılmadıkları için sosyal medyada tepki göstermişti.



Günlerdir şarkıcı Demet Akalın ve İmparator İbrahim Tatlıses arasında yaşanan Hatay kavgasına Yeşim Salkım ve annesi sosyal medyada sert tepki gösterdi.



Tartışmayı twitter'dan eleştiren Salkım, annesinin videosunu paylaştı ve 'Al işte evladı aslanlar gibi askerlik yapmış hemde 24 yaşında bir anne benim annem ... Bunları söylemek bile ayıp ama anlamıyorsunuz arkadaş yok şarkıcı yok oyuncu yok politikacısı yok bunun vatani görev bu yapılacak orta bizim için savaşıyorlar yok gittim gidemedim' ifadelerini kullandı.





















