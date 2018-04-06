İbrahim Tatlıses'ten Demet Akalın'a cevap

Sanatçıların ve şarkıcıların Hatay ziyaretinin ardından başlayan İbrahim Tatlıses, Demet Akalın tartışması şiddetlenerek devam ediyor.



AKALIN'IN TWEETİ



Demet Akalın'ın attığı ''Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor' diyen Akalın, 'Bana yusuf yusuf diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin, hadi bakalım!'' tweete İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi.







ASKERLİK FOTOĞRAFIYLA KARŞILIK



Tatlıses, oğlu Ahmet'in askerlik fotoğrafını paylaşırken 'Demet Hanım lafım size değildi, soru içinde isminizi duymadım bile... Lafı kime dediğimi bilen bilir... Mevzu VATAN AŞKI ise, benim oğlum AHMED, askerliğini uzun dönem olarak SARIKAMIŞ'ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı...!!! O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber'de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun!!!' notunu düştü.





Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'e laf attı