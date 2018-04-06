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Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses'e: Siz de çocuklarınızı askere gönderin

Sosyal medyada erkek kardeşinin askere gideceğini duyuran ünlü şarkıcı Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'e laf attı: Bana yusufyusuf diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Sizde gönderin çocuklarınızı...

Magazin / 06 Nisan 2018 Cuma 09:45
Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses'e: Siz de çocuklarınızı askere gönderin

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da Mehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın, sitemini sosyal medya hesabından dile getirmişti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, 'Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı' dedi açıklamasında bulunmuştu.

Demet Akalın, bugün ise Twitter hesabından hala sinirinin geçmediğini gösteren bir paylaşımda bulundu ve İbrahim Tatlıses'e de laf attı.

'Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor' diyen Akalın, 'Bana yusuf yusuf diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin, hadi bakalım!' diye çıkıştı.

İşte Akalın'ın çok konuşulacak o tweeti:


Sosyal Medyaİbrahim TatlısesMehmetçikTwitterDemet Akalın


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