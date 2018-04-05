Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin yeni evi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikah masasına oturmuştu.



Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı. Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi.



Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Doğa tutkusu ve hayvan sevgilisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için aradığı evi Kemerburgaz'da buldu.







Çift artık kütük evde yaşayacak...



