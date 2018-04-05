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Demet Akalın'dan o yazara tepki

Demet Akalın, sosyal medya hesabından gazeteci Cem Cemilay'a tepki gösterdi.

Magazin / 05 Nisan 2018 Perşembe 11:11
Demet Akalın'dan o yazara tepki

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşına giderken zem zem suyu dolu bidonla görüntülenen Demet Akalın, magazin dünyasında haber olmuştu.

 Vatan yazarı Cem Cemilay bu görüntüyle köşesinde ' Dürüye'nin güğümler Demet'in bidonu' yazarak dalga geçti.



'DALGA GEÇEMEZSİNİZ'
Sosyal medya hesabından bu yazıya tepki gösteren Demet Akalın ' Bana sayginiz olmayabilir cem bey ama Muslumanlarin iicin kutsal olan zem zem suyuyla dalga gecemezsiniz!' diye yazdı.

'DİLİ KİRLETMEYİ UYGUN BULMUYORUZ'

Paylaşımına düştüğü notta oldukça sert ifadelerle Cem Cemilay'a karşılık veren Akalın 'Mübarek Kabe ‘den gelen zem zem suyumla dalga gecdiginiz iicn sizi Alllaha havale ediyorum! Arkadsimin evine girerken arkamdan gelin resim cekin demedim! Insanlarin inanclariyla dalga gecmeyin gunah! Bana sayginiz olmayabilir cem bey ama Muslumanlarin iicin kutsal olan zem zem suyuyla dalga gecemezsiniz! Bizde sizin manasiz yazilrinizdan uzerimden prim yapmanizdan cok sikildik! Agzimizi acmiyoruz!ama o sizin kirli dilinizden isterse herkezin agzinda var olan dili kirletmeyi uygun gormuyoruz! Allah akil fikir versin!!!!!!' diye yazdı.


Demet Akalın


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