Beyaz Gazete Ana Sayfa

Seren Serengil nişan davetiyesini paylaştı

Sevgilisi Yaşar İpek ile nişanlanacak olan Seren Serengil, sosyal medyadan nişan davetiyesini paylaştı. Çift, geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla şartlı olarak barışmışlardı.

Magazin / 04 Nisan 2018 Çarşamba 23:27
Seren Serengil nişan davetiyesini paylaştı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti.

Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

NİŞAN DAVETİYESİNİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Seren Serengil ,29 Nisan'da gerçekleşecek nişan töreni için davetiyesini Instagram hesabından paylaştı.

Avuç içine İngilizce 'Evet dedim' yazan Serengil, paylaşımına 'Çok heyecanlanıyorum. Bu da nişan davetiyemiz. (Güneş gözlükleriniz ve Stan Smith(ayakkabı modeli)'lerinizi unutmayın, topuklar çimenlere gömülmesin' notunu ekledi.

YAŞAR İPEK İLE SEREN SERENGİL ŞARTLI BARIŞMIŞLARDI

Bir süre önce ilişkilerine nokta koyan Seren Serengil-Yaşar İpek çifti, avukatları aracılığıyla şartlı bir şekilde barışmışlardı.

InstagramİngilizceKıbrısSeren Serengil


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar