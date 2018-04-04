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Dosso Dossi Paris Hilton'la coşacak

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında 10 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek büyük şovun ilk sürpriz ismi Hilton otellerinin varisi Paris Hilton oldu.

Magazin / 04 Nisan 2018 Çarşamba 10:24
Dosso Dossi Paris Hilton'la coşacak

Geçtiğimiz yıl Victoria's Secret'in Brezilyalı ünlü modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkartarak dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor. 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, dünyaca ünlü isimleri Antalya'da ağırlayacak. The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek ilk isim Paris Hilton oldu. Hilton otellerinin varisi olan sosyetik güzel Paris Hilton, Dosso Dossi Fashion Show'da çıkacağı defilede dört ayrı kıyafet sergileyecek. Özel olarak hazırlanacak podyumda yaklaşık 50 mankenle birlikte yürüyecek olan Paris Hilton, uzun süre unutulmayacak bir şova imza atacak.

Hem iş hem tatil

Türkiye'yi çok sevdiğini her fırsatta belirten Paris Hilton, podyuma çıkarttığı dünyaca ünlü isimler nedeniyle Dosso Dossi Fashion Show'u da yakından takip ettiğini söyledi.

Kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul eden Paris Hilton, 'Antalya'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş, hem tatil fırsatı bulacağım' dedi.

Yeni isimler yolda

Brezilyalı dört top modeli podyuma çıkartarak geçtiğimiz yıl büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 'Bu yıl da çok iddialıyız. Uzunca süre konuşulacak bir şova hazırlanıyoruz. İlk meleğimiz Paris Hilton oldu. Yakın bir zamanda yeni isimlerimiz de netleşecek. Podyumumuzda dünya starları yürümeye devam edecek. Dünyanın gözü yine Türkiye'de, Antalya'da olacak' dedi.

Adriana LimaParis Hilton


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