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Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu'nun acı günü

3.5 aylık hamile olan oyuncu Begüm Kütük, bebeğini kaybetti. Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük çifti, acı gelişmeyle sarsıldı.

Magazin / 04 Nisan 2018 Çarşamba 14:19
Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu'nun acı günü

2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı.

3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti.

Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade'nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti.

Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek “Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” demişti.

Begüm KütükErdil YaşaroğluKarikatürist


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