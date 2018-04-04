Alkışlar Meryem Uzerli'ye

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adını duyuran Meryem Uzerli'nin reklam anlaşmasından aldığı ücretin yarısını Koruncuk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlayacağı ortaya çıktı.



Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun köşesinde yer verdiği güzel hareket ünlü oyuncunun yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu gösterdi.



Semercioğlu'nun yazısındaki o bölüm;



Son reklamın yarı ücretini çocuklara bağışlayacak



Meryem Uzerli dizilerden kazandığından daha çok reklamlardan kazanan bir oyuncu oldu artık.

Sempatik halleri, güzel görüntüsüyle markaların en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyor. Reklamcı bir arkadaşımdan, son olarak Atasay Kuyumculuk'un yüzü olduğunu öğrendim...

Konuyla ilgili basın toplantısı bugün yapılacakmış.

Eee ne var bunda demeyin, işin bizi ilgilendiren kısmı Meryem Uzerli'nin bu anlaşmaya koydurduğu bir madde...

Meryem reklamdan aldığı ücretin yarısını Koruncuk Korunmaya Muhtaç çocuklar Vakfı'na bağışlayacak. Muhteşem Yüzyıl zamanında, dizinin oyuncuları ve yapımcı Timur Savcı rahmetli Meral Okay'ın öncülüğünde Koruncuk Vakfı'nın Bolluca Köyü'ne çok destek olmuşlardı... Diğer oyuncular gibi Meryem de dizi bittikten sonra bu desteğini hiç kesmedi. Hele kızı Lara doğduktan sonra bir anne olarak yardımca muhtaç çocuklara karşı çok daha hassas oldu...

İşte şimdi de Atasay reklamından alacağı ücretin yarısını Koruncuk'a bağışlıyor...

Belki de bu yüzden hep seviyoruz Meryem'i...

Önceki akşam Barbaros Tapan'ın davetinde bir aradaydık Meryem'le, bu konuyu sordum.

Tek bir laf alamadım ağzından, detayları bugünkü basın toplantısında anlatacağım dedi...

