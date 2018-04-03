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Ünlü radyocu Adem Metan transfer oldu

Ünlü radyo programcısı Adem Metan, Best FM ile anlaştı. Metan, hafta içi her gün 22.00-01.00 arasında ’Adem Metan Show’ ile yeni radyosunda sevenlerine seslenecek.

Magazin / 03 Nisan 2018 Salı 14:39
Ünlü radyocu Adem Metan transfer oldu

Sevilen radyo programcısı Adem Metan, Best FM ile anlaştığını geçen haftalarda duyurmuştu. Metan, ilk programını 2 Nisan’da gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada; Metan, yine eğlenceli ve çok ses getirecek konukları ile hafta içi her gün 22.00-01.00 arasında Best FM’de ’Adem Metan Show’ programı ile yayında olacak.

Ünlü radyo programcısı Adem Metan, yayınlarına iki hafta ara vermişti. Metan’ın bu arası yeni bir yer ile anlaştığı yönünde yorumlanmıştı. Metan, yapılan yorumları doğruladı. Best FM ile anlaştığını resmi Twitter hesabından duyurdu. İlklerin programı olarak adlandırılan ‘Adem Metan Show’ yaptığı programlarında Fatih Terim, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Leyla Alaton, Saba Tümer ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı gibi birçok önemli isimi konuk alarak radyo dünyasında önemli çalışmalar yaptı.

Radyo Programcısı


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