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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Afrika'da izdiham yarattı

Asla Vazgeçmem’in yayınlandığı Afrika ülkelerinden Angola’yı ziyaret eden Tolgahan Sayışman’ı görmek isteyenler havaalanında izdihama neden oldu. Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sevgi gösterileri eşliğinde güçlükle oteline geçti.

Magazin / 03 Nisan 2018 Salı 14:39
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Afrika'da izdiham yarattı

Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika'yı da etkisi altına aldı.

HAYRANLARI DAVET ETTİ

Başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem' ile Afrika'da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola'nın başkenti Luanda'ya gitti.

Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Ünlü oyuncuyu görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama neden oldu.

ÖZEL TİM DEVREYE GİRDİ

Özel korumalar ve havaalanı polisi yetersiz kalınca özel timden yardım istendi.

Sayışman, sevgi gösterileri eşliğinde güçlükle oteline geçti.



Amine GülşeTolgahan Sayışman


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