Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Afrika'da izdiham yarattı

Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika'yı da etkisi altına aldı.



HAYRANLARI DAVET ETTİ



Başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem' ile Afrika'da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola'nın başkenti Luanda'ya gitti.



Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.



Ünlü oyuncuyu görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama neden oldu.



ÖZEL TİM DEVREYE GİRDİ



Özel korumalar ve havaalanı polisi yetersiz kalınca özel timden yardım istendi.



Sayışman, sevgi gösterileri eşliğinde güçlükle oteline geçti.







