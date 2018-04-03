Kenan Işık'tan kötü haber

Kenan Işık, 2014'ün mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmıştı.



ALMANYA'DA TEDAVİ EDİLMİŞTİ



Çarpmanın ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da devam edilmeye başlanmıştı.



ŞİMDİLERDE EVİNDE BAKILIYOR



Ancak buradaki tedavi sürecinde de beklenen sonuç alınamadı. Şu an evinde bakılan Kenan Işık yürüyemiyor, konuşamıyor.



KENAN IŞIK KİMDİR?



Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğuydu. İlkokulda müsamerelerden başlayarak tiyatroya yöneldi ve piyeslerde başrol aldı. Ortaokuldayken Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Ankara'da liseyi okurken Meydan Sahnesi'ne girdi. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.



Kenan Işık 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu. Oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.



Dadı dizisi, Hanımın Çiftliği, Sızı, Süper Baba, Sıcak Saatler, Yeşil Işık gibi filmlerde rol alan Kenan Işık, 'Kim Beş Yüz Bin İster?' yarışma programıyla daha da tanınan bir isim oldu. Evli olan Kenan Işık, 2 çocuk babası.

