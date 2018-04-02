Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile el ele görüntülendi

Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftinden el ele ilk poz!



ROMANTİK GECE...



Yaklaşık iki aydır birlikte olan ve yan yana görüntü vermemeye özen gösteren ünlü çift, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.



Baş başa yemek yiyen ikili, romantik akşamın finalinde her zamankinin aksine mekândan el ele ayrıldı.







Dalkılıç ve Erçel, haftalardır birlikte görüntü vermemek için büyük çaba sarf ediyordu.



‘KALBİMİ KAPATMADIM'



El ele pozun Merve Boluğur'un, “Kalbimi aşka kapatmadım. Sevgilim olsa aslanlar gibi tutar elinden karşınıza geçerim” açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.







Dalkılıç, muhabirlerin sorularını, “Arkadaşlar, trafik sıkışıyor, iyi akşamlar'' diyerek geçiştirdi.







Hande Erçel aşkı yaramadı!