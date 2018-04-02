Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Hürriyet'in haberine göre; Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen başta olmak üzere sanatçının yakınları katıldı.



İki kez evlenen ve üç çocuğu olan Akçatepe’nin ikinci eşi Rezzan Akçatape’nin orada olmaması dikkat çekti. Ebru Akçatepe, “Babam vefat edeli kısa bir süre oldu, 5 yıl gibi bir süre geçsin o zaman büyük bir anma töreni yapmayı düşünüyoruz” dedi.



Müjdat Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu.

