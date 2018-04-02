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Ebru Şancı: Kocam 'sakalların var' diyor

Elazığspor forması giyen futbolcu Alpaslan Öztürk (24) ile evli olan manken Ebru Şancı (34), önceki gün ikizleri ile Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.

Magazin / 02 Nisan 2018 Pazartesi 15:50
Ebru Şancı: Kocam 'sakalların var' diyor

Bu aralar hep paspal halde olduğunu belirten Ebru Şancı, 'Ne yapayım annemle ben çocuklara zor yetişiyoruz. Bana zaman kalmıyor, hiç uğraşamam kendimle' dedi.

34 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Eşim beni artık seksi bulmuyor. Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Ebru ŞancıRecep İvedik


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