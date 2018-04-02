Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bengü evlilik teklifine 'evet' dedi

Ünlü şarkıcı Bengü, Instagram hesabından "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak." mesajını paylaştı.

Magazin / 02 Nisan 2018 Pazartesi 23:45
Bengü evlilik teklifine 'evet' dedi

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan şarkıcı Bengü, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Bengü, Fransa'nın başkenti Paris'ten yaptığı paylaşıma, "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak" notunu düştü.

Bengü'nün paylaştığı fotoğrafta oldukça mutlu olduğu görülürken, parmağındaki yüzük ise dikkat çekti.

"ÇOK ARADIM SENİ"

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan Bengü, Instagram hesabından paylaştığı not ile aşkını duyurmuştu.

Bengü, "Çok bekledim seni sevgilim... Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar" ifadelerini kullanmıştı.




InstagramBengüFransaParisŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar