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Bayrampaşa'da Orhan Ölmez rüzgarı

Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü ses sanatçıları Orhan Ölmez ve Azeri kızı Günel Bayrampaşalı’lara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Magazin / 02 Nisan 2018 Pazartesi 14:23
Bayrampaşa'da Orhan Ölmez rüzgarı

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Bayrampaşa’daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde konser veren ünlü ses sanatçıları Orhan Ölmez ve Azeri kızı Günel Bayrampaşalı’lara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de katıldığı konserde Orhan Ölmez, yeni ve eski albümünden şarkılar seslendirdi. “Damla Damla”, “Su Misali”, “Dön Desem” ve “Erik Dalı” isimli şarkıları söylediği sırada Ölmez’e salondaki dinleyiciler de eşlik etti.

Azeri kızı Günel’in de sahne aldığı konser renkli görüntülere sahne olurken konserin sonunda Başkan Aydıner, her iki sanatçıya da hediye takdim etti.

Orhan Ölmez


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