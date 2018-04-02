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Angelina Jolie ve Brad Pitt velayette anlaştı

Boşanma davaları süren ve aralarında çekişme yaşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt, altı çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya vardı.

Magazin / 02 Nisan 2018 Pazartesi 15:12
Angelina Jolie ve Brad Pitt velayette anlaştı

Angelina Jolie(42) ve Brad Pitt'in (54) aylardır süren boşanma davasında ilk anlaşma sonuçlandı. Hollywood'un ünlü çifti, velayet anlaşmasına vardı.

Eylül 2016'da ayrıldıklarını duyuran Jolie ve Pitt'in altı çocuğunun kimde kalacağı kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre çocuklar anneleri Jolie ile birlikte kalacak, ancak Pitt de çocuklarını görebilecek. ABD medyasına göre ikili, çalıştıklarında ya da seyahate çıktıklarında çocukların bakımı konusunda da görüşüp anlaştı. Buna göre, Jolie çalışırken ya da seyahetteyken Pitt de çocukların bakımına destek olacak.

Çifte yakın kaynaklara göre ikili, anlaşmayı sonuçlandırdı, önümüzdeki haftalarda mahkeme kararı olarak açıklanacak.

Boşanma davasının başlarında aralarında çekişme olduğu iddia edilen çiftin şimdi daha iyi anlaştıkları bir döneme girdikleri öğrenildi.

Kısa süre önce çıkan haberlerde, Jolie'nin bir emlak danışmanıyla görüşmeye başladığı yazılmıştı. Bu kişi için “yakışıklı” ve “Jolie'den yaşça büyük görünümlü” yorumları yapılmıştı.

Öte yandan Pitt için de yeni flört haberleri çıkmış, hatta eski eşi Jennifer Aniston'a döndüğü iddia edilmişti.

İkiliye yakın kaynaklar hem Jolie'nin hem de Pitt'in yaşadıkları ilişkileri gizli tutmak için özen gösterdiklerini belirtiyor.

Brad PittAngelina JolieMahkeme Kararı


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