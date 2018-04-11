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Nihat Doğan acı haberi böyle duyurdu

Ünlü türkücü Nihat Doğan, yakın dostu Cengiz Ateş'i kaybetti. Doğan, acı haberi Instagram paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.

Magazin / 11 Nisan 2018 Çarşamba 14:08
Nihat Doğan acı haberi böyle duyurdu

Nihat Doğan, acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Instagram hesabından Cengiz Ateş'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan Doğan, paylaşımına eklediği notla acısını takipçileriyle paylaştı.

NİHAT DOĞAN: BABA YARIM CENGİZ ATEŞ'İ KAYBETTİM"

İşte Doğan'ın paylaşımına eklediği not:

20 yıllık can dostum kolum kanadım sırdaşım abim, bana hayatı öğreten öğretmenim baba yarım Cengiz Ateş' i kaybettim. Rabbim mekanını cennet etsin günahlarını taksiratını affeylesin... Allah rızası için El Fatiha.. Dualarınızı esirgemeyin lütfen... İnnalillahi ve inna ileyhi raciun!


InstagramCennetAllahNihat Doğan


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