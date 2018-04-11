Beyaz Gazete Ana Sayfa

Faruk Sabancı'nın dudak uçuklatan montu

Faruk Sabancı, önceki gün alışverişteydi. Sabancı, giydiği montla dikkatleri üzerine çekti.

Magazin / 11 Nisan 2018 Çarşamba 11:04
Faruk Sabancı'nın dudak uçuklatan montu

HT Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü DJ Faruk Sabancı, montuyla dikkatleri üzerine toplarken, ünlü bir İtalyan motosiklet markası tarafından üretilen monttan, biri ünlü boksör Floyd Mayweather'de olmak üzere, dünyada sadece 4 adet bulunduğu öğrenildi. El yapımı mont, altın, gümüş ve bakırdan taşları, altın ve kromu harmanlayan fermuarlarıyla dikkat çekti. Adı Merve Boluğur'la aşk dedikodularına karışan Sabancı, konuyla ilgili sorulara tebessüm etti.



Hürriyet'teki detaya göre; Sabancı'nın montunun değeri ise 244 bin TL.

Boksörİtalyan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar