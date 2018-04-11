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Bülent Ersoy taburcu oldu

İstanbul’da ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Magazin / 11 Nisan 2018 Çarşamba 19:19
Bülent Ersoy taburcu oldu

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Bir süredir tedavisi süren Diva'nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı.

Bülent Ersoy


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