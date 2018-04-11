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Aleyna Tilki pijama ve terlikten vazgeçmiyor

Eleştiri odağı olmaya devam eden egosu yüksek söylemleriyle bilinen Aleyna Tilki, önceki gün Çengelköy'de bulunan bir mekanda sevgilisi Emrah Karaduman'la görüntülendi. Pijamalı Tilki, giyim tarzıyla çevresindekileri şaşkınlığa uğrattı.

Magazin / 11 Nisan 2018 Çarşamba 01:55
Aleyna Tilki pijama ve terlikten vazgeçmiyor

‘Cevapsız Çınlama’ ve ‘O Sen Olsan Bari’ şarkılarıyla milyonlarca kişilik bir hayran kitlesi oluşturan; ardından ortaya koyduğu ilginç davranışları, ünlü isimlerle girdiği polemikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşı Emrah Karaduman ile Çengelköy’de objektiflere yansıdı. Sürekli “Dünya starı olmak istiyorum” diyen Aleyna Tilki, gittiği mekanda sıradışı giyim tarzları ile dikkat çeken ABD’li starları taklit etti. Pijamaları ve 350 TL’ye satılan ve sokakta giyilmek üzere tasarlanan terlikleriyle son derece bakımsız görünen Tilki’nin tuhaf tarzı ve sergilediği rahat hareketler mekandaki herkesi şaşkına çevirdi.

PİJAMA VE TERLİKTEN VAZGEÇMİYOR

Giyim tarzıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, daha önce de sevgilisi Emrah Karaduman ile çıktıkları akşam yemeğinde pijamaları ve vazgeçemediği terliği ile objektiflere yansımıştı.


Sosyal MedyaAleyna TilkiSıradışı


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