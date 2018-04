Organizasyonunu Ümit Çevik ve Mehmet Akpak’ın, Menajerliğini Levent Adıgüzel ve sponsorluğunu Hasan Erik’in yaptığı gecede sahneye çıkan Tuğba Özay güzelliği kadar, şık elbisesi, dansı, enerjisi ile Bergamalılardan büyük ilgi gördü.



YÜZYILLARIN MEDENİYETİ VAR BERGAMA’DA



Güzel oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay konser için geldiği Bergama’da ilçenin dünyaca ünlü Kozak yaylasını gezdi. Özay, “Bergama’ya beni ilk kez babam getirmişti çok küçük yaşlarda. O yıllarda buranın tarihine hayran kalmıştım. Yüzyılların medeniyeti var aslında Bergama’da. Bergamalılar çok şanslı. Çünkü sahip çıkmaları gereken müthiş bir kültür var, müthiş bir hazine. Onun dışında doğal güzellikleri çok fazla sayıda. Bergama bence değeri az bilinen yerleşim yerlerimizden biri, ilçelerimizden biri. Halbuki yüzyıllar önce burası bir krallıkmış ve sonrasında da birçok kültürü barındırmış. Bu anlamda Bergama’nın daha çok öne çıkması gerekiyor” dedi.



“SANATÇI ARKADAŞIM HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’Yİ KUTLUYORUM”



Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi Bergama’da iki yıldır düzenlediği ve uluslararası alanda sanatçıları Bergama’ya getirdiği için kutladığını ifade eden güzel oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, “Dünya çapında, kendi alanlarında çok önemli sanatçıları Bergama’ya getirip ağırlıyormuş, bu çok güzel bir şey. Sanatçıların doğdukları yerlere bu vefayı göstermeleri çok takdire şayan bir durum. Tabi ki bu anlamda bu girişimlerde bulunan insanlara da destek vermesi gerekiyor, halkın da aynı şekilde." dedi.



“BERGAMA HALKI ÇOK DUYARLI, ÇOK İÇTEN VE MİSAFİRPER”



Bergama halkının çok duyarlı olduğunu, içten, çok sıcakkanlı, çok da misafirperver olduğunu belirten Özay, "Dün akşam burada özel bir gecede sahne aldım. Şarkılarımızla coştuk ve eğlendik, dans ettik. Çok güzel bir gece yaşadık hep beraber. Daha önce de birkaç ay öncesinde ’Kocamın Nişanlısı’ isimli tiyatro oyunumuz ile gelmiş ve o zaman Bergamalıları güldürmüştük. Bergama’ya daha sık gelmek istiyorum açıkçası bu bölgeye daha sık gelmek istiyorum. İnsanlar sanata ve sanatçıya burada önem veriyor diye düşünüyorum. Bugün de çok güzel bir doğa manzarasının içerisindeyiz. Harika bir tabiat parkındayız esasında. Bir yanımızda dere akıyor, çiçekler, kuşlar, kelebekler ve ağaçlar. Hayat esasında bu kadar basit. Yani hayat çok çetrefilli gibi görünüyor ama o hayatı çetrefilli yapan insanın ta kendisi. Doğa bize çok güzel şeyler sunuyor. Şu kuş sesini dinlemek bile, şu derenin şırıltısını dinlemek bile, şu kelebeğin uçuşunu görüp ondan feyz almak bile başka dünyalara gitmek bile bence muazzam. Bunu da herkes yapamıyor çünkü insanca yaşayabilmek, yaşamının değerini bilmek çok önemli. Bergama’da iki gündür bulunuyorum ve buranın doğası, havası ve insanların sıcaklığı bana bu duyguları ve bu sıcaklığı yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan da alışverişimizi yapacağız, çünkü Bergama’nın nesi meşhur? Tabii ki Bergama Tulum Peyniri, zeytinyağı ve çam fıstığı, bunları almadan gitmek olmaz." şeklinde konuştu.



"ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUM AMA BERGAMA’YI AYRI SEVİYORUM"



Güzel oyuncu Tuğba Özay, “Ülkemizin her yeri çok güzel, her yerinde farklı bir kültür, farklı bir inanç, farklı bir ezgi, farklı bir tını ve farklı bir lezzet var. O yüzden ülkemizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ülkemizi çok seviyorum ama Bergama’yı ayrı seviyorum diyebilirim" dedi.



Sahne çalışmalarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Özay, şöyle devam etti:



“Konserler veriyorum, şarkılar besteliyor, yazıyor ve söylüyorum. Üç albüm çıkardım şimdiye kadar bir de Single çalışmam olmuştu Yunus Emre’nin ’Gel Gör beni aşk neyledi’ eserini tek eser olarak çıkarmıştık. Ama onun dışında üç albümde de kendi şarkılarım, kendi sözlerim ve kendi bestelerim mevcut. Geçtiğimiz günlerde çok kıymetli bir müzisyeni kaybettik, çok değerli bir insan, benim hocam, ustam, yol arkadaşım albümlerimde benim olmayan tüm şarkılarımın bestecisi Göksel Sönmezocak‘ı geçtiğimiz günlerde kaybettik maalesef kanser illeti yüzünden. Çok büyük bir üzüntü yaşadım ve hala daha alışabilmiş değilim. Çünkü bir şarkı sözü yazsam hemen onu arardım hocam nasıl olmuş diye. Ve çok ilginçtir ki onunla vefat etmeden üç ay öncesinde telefon ile konuşmuştuk, aramıştım. En son söylediğim bir şarkı sözümün girişi ’Bir gün öleceğiz dostum’ diye başlıyordu. Çok güzel bir şarkı sözü ve şiirdi. Hoca da çok beğenmişti. ’Ne kadar duygulu bir şiir yazmışsın, bu harika bir eser olur’ demişti. Ama maalesef ’Bir gün öleceğiz dostum’ isimli şarkı sözümü bestesini yapamadan aramızdan ayrıldı"



“YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYA SAHİP ÇIKALIM”



Tuğba Özay, “Diyeceğim o ki yaşamak çok güzel ve bu hayata bir defa geliyor insan. Bu güzelliklerin, bu doğa harikası yerlerin, dünyanın, yaşamanın, dostluğun, sevginin değerini bilelim. Yaşadığımız dünyaya sahip çıkalım. İş her zaman olur. İşleri anlatmakla bitiremeyiz belki ama sevgi çok başka bir şey. Sevgi bütün kapıları açan bir anahtar. Ve sevgi sadece karşı cinse duyduğunuz bir duygu değildir. İşte uçan kuşa, öten böceğe, kelebeğe, akan dereye, yaşadığın dünyaya, yaşadığın ülkeye, yaşadığın topraklara karşı duyduğun hisler de sevgidir. O yüzden yaşamayı sevin, dünyayı sevin, yaşamayı seçin, Bergama’yı sevin.” diye konuştu.



"KOCAMIN NİŞANLISI" TURNELERİ DEVAM EDİYOR



“Kocamın Nişanlısı“ isimli oyunun turnelerinin devam ettiğini anlatan Özay, önümüzdeki günlerde Bolu’da daha sonra da İstanbul’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde olacaklarını söyledi.



“BU BİR DAVETİYEDİR“ İSİMLİ ŞİİR KİTABI



Güzel şarkıcı ve oyuncu Tuğba Özay, “Daha birkaç gün önce ’Bu Bir Davetiyedir’ isimli şiir kitabım piyasaya çıktı. Çok yeni ve çok taze, 140 sayfadan oluşuyor ve içerisinde 71 şiirim var. Okumak güzel şeydir ve o yüzden lütfen kitap okuyun, okutturun. Şiir çok güzeldir, şiir esasında çok yoğun duyguların, çok, çok, çok fazla sayıda kurabileceğiniz cümlelerin kısaltılmış halidir. O yüzden şiir daha net anlaşılır ve daha çabuk okunur, okumayı sevmeyenler için söylüyorum ben bunu. Şiirden başlayabilirsiniz efendim okumaya." dedi.



“AZRAİL’LE DANS“ VE “ELİM SENDE “ İSİMLİ FİLMLER MAYIS AYINDA VİZYONDA



Geçtiğimiz yaz iki tane sinema filmi çektiğini belirten Tuğba Özay, “Azrail’le Dans filmim bu bölgede çekildi, komedi filmi ama içerisinde aşk var. Bademli, Çandarlı ve Dikili’de çekmiştik. Mayıs ayında vizyona giriyor. Ayrıca ’Elim Sende’ isimli bir sinema filminde rol aldım. O filmi de Düzce tarafında çekmiştik. Mayıs ayında vizyona girecek. Ayrıca beni heyecanlandıran bir şey var; iki sinema filmde de benim iki şarkım film müziği olacak. Biri ’İnançsız Aklar’ diğeri ’Pes Etme’." diye konuştu.



BU YAZ YENİ SINGLE ÇIKACAK



Normalde albüm yapmayı sevdiğini söyleyen Tuğba Özay, “Yine müzisyen bir dostum ile beraber sürpriz olsun bir Single çalışmamız olacak. Daha doğrusu bir şarkıyı cover yapacağız. Eski bildiğiniz ve sevdiğiniz bir şarkı cover olacak. Hepimizin bereketi bol olsun. Huzurumuz, neşemiz yerinde olsun. Ülkemizde ve dünyada barış olsun. Daha ne olsun, sağlık olsun." dedi.



“TUĞBA ÖZAY DÜNYACA ÜNLÜ KIZILAVLU’YA HAYRAN KALDI



Tuğba Özay, Bergama’da tamamen tuğladan yapıldığı içi “Kızılavlu” olarak bilinen Mısır Tanrısı Serapis’e armağan olarak yapılan ve aynı zamanda Anadolu’da bilinen yedi kiliseden biri olan Serapis Tapınağını gezerek sosyal medya üzerinden hayranlarına bilgi verdi. İki gün süren ve ilçenin her anını doyasıya yaşayan Tuğba Özay Bergama’da işletmesini Öner Köse’nin yaptığı kafede henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan “Bu Bir Davetiyedir“ isimli şiir kitabını Bergamalı hayranlarına imzaladı. Güzel oyuncuya burada Bergama’ya özgü Parşömenden yapılmış Atatürk hediye edildi.