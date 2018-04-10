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Seren Serengil'den Burcu Esmersoy'a sert tepki: Erkekleri kullanıyor

Burcu Esmersoy'un "Erkek arkadaşınız varsa, cüzdan taşımayın" sözleri Seren Serengil'i kızdırdı. Serengil, "Demek ki Burcu'nun hayata bakış açısı o. Erkekleri kullanıyor" dedi.

Magazin / 10 Nisan 2018 Salı 14:27
Seren Serengil'den Burcu Esmersoy'a sert tepki: Erkekleri kullanıyor
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Sunucu Burcu Esmersoy'un ''Erkek arkadaşınız yanınızdayken cüzdan taşımayın' anlamlı sözleri büyük tepki çekti.

Sosyal medyada ağır eleştiriler alan Esmersoy'a bir tepki de ünlü sanatçı Seren Serengil'den geldi.

Serengil Duymayan Kalmasın programında, 'Demek ki Burcu'nun hayata bakış açısı o. Ama ben böyle bir şeyi kabul etmem. Çünkü mesela bir elbisenin  beş rengini almak istersin, ben erkek arkadaşıma nasıl diyebilirim ki; sen bana bunları al. Demem, giderim kendim alırım. Bu erkekleri kullanmak' dedi.

'Zaten bir erkek bir kadına hesap ödetmez' diyen Serengil, 'Ama o benim kimliğim. Ben bir yere gireceğm zaman, bir ayakkabı alacağım zaman niye sevgilim bana bunu alır mısın diyeyim? Allah söyletmesin. Sen kendi kendine alabilir olduğunu bil onu. insan kocasından bile bir şey isterken çok zorlanmalı' şeklinde konuştu. 

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