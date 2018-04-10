Homoseksüel olsaydım daha mı iyiydi?

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlü rock’çı, 20’li yaşlarındayken annesinin çapkınlıklarından dert yandığını belirtip, “Anneme ya homo olsaydım daha mı iyiydi” dedikten sonra hemen telaşlanıp, “Aman Allah korusun, cık cık” deyip tahtaya vurup konuyu bitirmişti” ifadelerine yer verdi.



Teoman’ın kitabında, “10’lu yaşlarımda idealimdeki kadın Emel Sayın’dı” ifadesi de yer alıyor.