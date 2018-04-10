Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'i listeden çıkardı

Ünlülerin sınır ziyareti nedeniyle İbrahim Tatlıses'le polemik yaşayan Demet Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen şarkıları konser repertuvarından çıkardı.



'YUSUF YUSUF' POLEMİĞİ



HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Demet Akalın, sanatçıların Mehmetçik'e moral vermek için Hatay'a yaptığı ziyaret sonrası, her etkinliğe aynı isimlerin gittiğini ifade ederek duruma tepki göstermişti. İbrahim Tatlıses'in konuyla ilgili yaptığı, “Yusuf Yusuf edip gelmedi kimse” açıklaması polemiği alevlendirmişti.



2013'TE BARIŞMIŞLARDI



Tatlıses'in sözlerine, “Oğlunu askere gönder” diye yanıt veren Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen ‘Vur Gitsin Beni', ‘Beni Benden Alırsan', ‘Kal Benim İçin' gibi şarkıları repertuvarından çıkardı. Geçmişte de sık sık polemiğe giren iki ünlü en son 2013'te barışmıştı.



Akalın, 2004 yılında İbrahim de yer alıyor. Tatlıses'in ‘Kal Benim İçin' şarkısına çektiği klipte de rol almış.