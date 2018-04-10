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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yeniden birlikte

‘İçerde’ dizisinde başlayan aşklarını ekim ayında bitiren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, yeniden bir araya geldi.

Magazin / 10 Nisan 2018 Salı 17:42
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yeniden birlikte

Yayınlandığı dönem reytinglerde üst sıralarda yer alan ‘İçerde' dizisindeki set arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, geçtiğimiz ekimde yollarını ayırmıştı.

Milliyet'in haberine göre; Yaklaşık beş aydır ayrı olan ikili, hafta sonu Etiler'deki bir mekanda samimi bir şekilde objektiflere takıldı. Burak Kut'u dinlemeye giden Ulusoy ve Sarışın, gece boyunca sohbet edip, eğlendi. Oyuncu, bir ara Ulusoy'un başındaki şapkayı alıp kendi kafasına taktı. Aşklarına bir şans daha verdikleri iddia edilen çiftin ilişkileri, Ulusoy'un eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan fotoğrafını beğenmesi nedeniyle bitmişti.


Hafta SonuÇağatay Ulusoy


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